Premier League 2023/2024, è De Zerbi show: 1-4 Brighton in casa dei Wolves, bene anche il Liverpool

Pomeriggio da sogno per il Brighton di Roberto De Zerbi che, nella seconda giornata di Premier League, travolge per 1-4 i Wolves, dopo aver conseguito lo stesso risultato nella prima contro il Luton Town. In rete Mitoma, Estupinan e March, con una doppietta in 4 minuti. Rete dei padroni di casa di Hwang. Wolves che rimangono in 10 anche per l’espulsione, all’ultimo minuto, di Nunes. La squadra allenata dall’ex Sassuolo è ora prima in campionato.

Vince fuori casa anche il Brentford, che a Craven Cottage, batte 0-3 il Fulham. Gol di Wissa e Mbeumo su rigore, e poi su azione nel recupero. Per i bianconerorossi da segnalare l’espulsione, per doppia ammonizione, di Tim Ream. Vince, nonostante l’espulsione di Mac Allister, il Liverpool di Klopp. Contro il Bournemouth sono proprio gli ospiti a trovare il vantaggio, con Semenyo, già al terzo minuto. La ribaltano poi Luis Diaz, Salah che mette dentro in tap-in dopo aver sbagliato il rigore, e Diogo Jota: 3-1 il risultato finale.