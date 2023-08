Bonucci: per la Juventus è già un capitolo chiuso, non c’è la sua 19 nella lista presentata in Lega

Che la storia tra la Juventus ed il suo ex capitano, Leonardo Bonucci, sia al capolinea, è cosa nota. A poche ore dall’inizio del campionato però, la società bianconera ha voluto un altro forte segnale di come il centrale ex Milan ed Inter sia fuori da qualsiasi progetto tecnico. Nella lista presentata infattin in Lega Serie A con i numeri di maglia, non c’è traccia della storica 19 di Bonucci. Questa la lista completa.

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 10 Pogba, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 16 McKennie, 17 Iling, 18 Kean, 20 Miretti, 21 Fagioli, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 26 Kaio Jorge, 27 Cambiaso, 30 Soulé, 36 Perin, 41 Nicolussi.