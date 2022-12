Premier League 2022/23: pareggio del City in casa con l’Everton, fermo sul pari anche il Newcastle

Pomeriggio di Premier League con 4 incontri, spettacolari come sempre, ma poveri di gol. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella esterna del Crystal Palace sul campo del Bournemouth. A decidere, nel primo tempo, le reti di Ayew ed Eze: 0-2. Pareggio casalingo per il Manchester City che, in casa, si fa fermare dall’Everton sull’1-1. Vantaggio del solito Haaland, mentre per gli ospiti ci pensa Gray con un gol spettacolare. Vince invece il Fulham contro il Southampton. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con l’autorete di Ward-Prowse. Pareggio, verso l’ora di gioco, ancora con Ward-Prowse, che questa volta trova la porta giusta, direttamente da calcio di punizione. Nel finale, arriva il gol partita di Palinha: 2-1. Unico 0-0 di giornata, quello tra Newcastle e Leeds.