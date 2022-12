Pelé: il Santos non ritirerà la maglia numero 10

Il Santos non ritirerà la maglia numero 10 di Pelé. Secondo Globo Esporte, la decisione è legata a una vecchia decisione dello stesso O Rei. E’ stata la famiglia di Pelé a proporre il ritiro della maglia. Tale proposta sarebbe stata portata al Consiglio deliberativo del Santos, ma una vecchia dichiarazione di Pelé ha chiuso la discussione. In un’intervista con lo youtuber Bolivia Zica, nel 2017, all’ex giocatore è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto vedere ritirata la maglia numero 10 del Santos, ma ha detto di no. Così, il presidente Andrés Rueda ha scelto di assecondare la volontà di Pelé, scrive Globo Esporte, mantenendo il numero disponibile per i giocatori della rosa del Santos.