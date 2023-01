Premier League 2022/2023: doppio tocco di Mitrovic su rigore, gol annullato (VIDEO)

di Christian Poliseno 20

Scene che si vedono raramente in Premier League. Nel match tra Newcastle e Fulham infatti, al minuto 69′ e sul risultato di 0-0, l’attaccante ospite Aleksandar Mitrovic si presenta sul dischetto per battere un calcio di rigore assegnato a proprio favore. Al momento della battuta però, l’attaccante serbo scivola e calcia in porta, segnando. Tuffo fermo però, perché Mitrovic ha toccato due volte il pallone, cosa irregolare. Per questo, l’arbitro ha giustamente annullato la rete e fischiato un calcio di punizione indiretto per il Newcastle. Come beffa, il Fulham ha poi perso la gara, con il gol al minuto 89′ dello svedese Aleksander Isak.