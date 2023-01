Torino-Spezia, Juric: “Temevo questa gara. Lukic forse fuori a lungo”

“Ci è mancata la giusta energia per affrontare questa gara, se non sei al 100% rischi contro lo Spezia, che è una squadra tosta. Temevo questa partita perché era la quarta in 10 giorni. Perdiamo Lukic che potrebbe stare fuori a lungo. Bisogna completare la rosa. La partita è stata sottotono, ci siamo abbassati troppo. Sulle fasce individualmente hanno dominato Holm e Reca su Singo e Vojvoda. Così si fa fatica a creare”. Lo ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric dopo la sconfitta contro lo Spezia per 1-0. Un gol di Nzola al 28′ condanna i granata: “I miei giocatori devono essere a mille per essere competitivi. Mi è dispiaciuto per non essere riusciti a sfruttare le energia, sono mancati spunti”, conclude ai microfoni di Dazn.