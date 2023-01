Polonia, Fernando Santos: “Voglio vincere e lasciare qualcosa per il futuro”

Il neo Ct della Polonia, Fernando Santos, ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “L’obiettivo è qualificarsi per gli Europei, ma è più importante andare avanti e continuare a vincere. Voglio vincere tutto, questa è sempre la mia ambizione. Non sono venuto qui per perdere. Non accetto la parola sconfitta. Per fare questo, dobbiamo conoscere bene i nostri avversari. La federazione mi ha presentato un nuovo progetto ed è molto importante per me fare in Polonia quello che ho fatto in passato. Voglio lasciare un’eredità qui, qualcosa per il futuro. Il mondo del calcio sta cambiando, c’è chi viene e chi se ne va, ma bisogna lasciarsi qualcosa alle spalle. Uno dei compiti è aiutare a costruire il futuro”.