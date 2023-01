Eurocup 2022/23: vittoria casalinga per Venezia, Cluj battuto 95-90

95-90 nel match tra Umana Reyer Venezia e U-BT Cluj-Napoca, partita valida per la dodicesima giornata del gruppo A di Eurocup 2022/23. Grande vittoria dunque per Venezia al Palasport Taliercio, che permette ai veneti di salire al secondo posto in classifica con 14 punti.

La cronaca

In avvio di partita Venezia parte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Grazie ai canestri di Tessitori, Willis e Spissu, i veneti si portano così sul +9, dopo i primi cinque minuti di gioco. Gli ospiti tuttavia provano a reagire, con un buon rendimento di Stipanovic a canestro, ma le possibilità per accorciare concesse da Venezia sono davvero poche. Il primo quarto quindi si conclude con i padroni di casa agevolmente al comando sul 24-17. Nel secondo quarto il copione del match non cambia, con una Venezia davvero ispirata dall’arco. Diverse infatti sono le triple segnate da Moraschini e De Nicolao, che permettono ai veneti di staccarsi sempre di più dal Cluj. Quest’ultimi infatti faticano a tenere i ritmi avversari in campo e vanno negli spogliatoi sotto 49-38.

Dopo l’intervallo lungo Cluj prova a reagire, entrando in campo con una buona aggressività e voglia di rimontare. Bircevic e Stipanovic, infatti, realizzano diversi canestri da due, permettendo ai propri compagni di accorciare. Allo stesso tempo Venezia non perde mai clamorosamente il controllo del match, mantenendo sempre un buon distacco con le triple di Spissu e le incursioni di Watt. Nel finale di parziale però Cluj aumenta ancor di più la pressione e si porta a solo un punto da Venezia a due minuti dalla fine. Il terzo quarto così si conclude sul 69-67. Nell’ultimo quarto Cluj parte forte e si porta in vantaggio per la prima volta nel match dopo soli due minuti di gioco, grazie ai punti di Meindl. Per tutto il quarto dunque il match è segnato da un grande equilibrio, con continui botta e risposta a canestro tra le due squadre. Il finale così risulta decisivo e decreta la vittoria di Venezia, con dei grandi Watt e Spissu che fissano il risultato sul 95-90.