Playout Serie C 2022/23: Albinoleffe salvo, il Mantova retrocede in Serie D

L’Albinoleffe pareggia nella gara di ritorno contro il Mantova, partita che termina 1-1 al Danilo Martelli. E’ la squadra bergamasca a salvarsi dalla retrocessione, i mantova invece salutano la Lega Pro per un triste ritorno tra i dilettanti.

Prestazione equilibrata da parte delle due formazioni che, nonostante una gara aperta sin dall’inizio, non riescono praticamente mai a trovare concretezza nel gioco. Nel secondo tempo si parte subito fortissimo, con gli ospiti che trovano la rete del vantaggio con Doumbia, che offre una grande opportunità ai bergamaschi. I padroni di casa allora si buttano avanti con tutte le forze, e riescono a cambiare lo status quo soltanto al minuto 80′, con De Francesco che trasforma un calcio di rigore. 1-1, ma bisogna ancora recuperare un gol per la salvezza. Questo però, nonostante l’assalto finale, non riesce al Mantova. La gara si chiude in pareggio, ma per via della vittoria dell’andata, a salvarsi è l’Albinoleffe: Mantova in Serie D.