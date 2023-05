Judo, Mondiali Doha 2023: settimo posto per Asya Tavano nella categoria +78 kg

Si è piazzata al settimo posto Asya Tavano nella Coppa del Mondo di Doha 2023, dopo aver sovvertito i pronostici della categoria +78 kg. La ventenne udinese, infatti, dopo la vittoria per ippon su Jia Tsen Tasi, ha sconfitto anche la francese Romane Dicko, bronzo olimpico a Tokyo, campionessa del mondo uscente e numero uno del ranking. Una vittoria che esprime il grande potenziale della Tavano, che poi ha ottenuto un’altra vittoria sulla kazaka Kamila Berlikash, per cedere poi il passo nei quarti di finale alla cinese Shiyan Xu. È stata poi la brasiliana Beatriz Souza, numero 5 al mondo, ad interrompere nei recuperi la corsa della Tavano. “Oggi – ha affermato Tavano – primo mondiale, ero un po’ in ansia questa mattina però mi sentivo molto bene e penso che questa sia una delle migliori gare che ho fatto, anche se sono arrivata settima”.

“Il primo campionato del mondo con medaglie importanti è stato quello del 1991 con due medaglie d’oro ed una di bronzo – ha detto, poi, Laura Di Toma –, e quindi il dato numerico di quattro medaglie, con un quinto e due settimi posti, ottenuto a Doha è veramente importante, al di là di qualche sottolineatura evidenziata da un blog generalista. Abbiamo ancora con l’amaro in bocca, e questo significa che il risultato poteva essere migliore e lo dimostrano il quinto posto di Parlati ed i due settimi di Manzi e, oggi, Tavano”.