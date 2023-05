Playoff NBA 2023, Curry show nella vittoria di Golden State a Sacramento: i 50 punti di Steph (VIDEO)

di Antonio Sepe 16

La qualificazione alla semifinale di Conference dei Golden State Warriors porta la firma di Steph Curry, protagonista di una prestazione fantastica in gara-7 contro i Sacramento Kings. Il fenomeno di Akron ha infatti realizzato 50 punti, stabilendo un nuovo record per gara-7 nei Playoff Nba e facendo registrare inoltre il proprio career-high ai playoff. Non solo triple (la sua specialità), ma anche canestri da ogni dove, assist e rimbalzi in una serata perfetta sotto ogni punto di vista. Di seguito il video di tutti i punti realizzati da Curry.