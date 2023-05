Medvedev-Shevchenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Daniil Medvedev affronterà Alexander Shevchenko al terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Un derby russo in cui, almeno sulla carta, la seconda testa di serie del tabellone, deve fare attenzione. Shevchenko in questi primi mesi di stagione ha già vinto un paio di challenger, a cui ha aggiunto anche un’altra finale raggiuntl nel ricco torneo di Phoenix. E’ fresco di ingresso tra i primi 100 del ranking mondiale per la prima volta e due giorni fa ha lasciato due games a Jiri Lehecka. Insomma, il ragazzo è in fiducia e Medvedev sulla terra rossa non sappiamo mai con quale intenzioni scende in campo. Resta ovviamente il favorito, ma potrebbe uscirne una partita godibile.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Medvedev e Shevchenko scenderanno in campo oggi, lunedì 1 maggio, alle ore 11:00 sul campo Manolo Santana. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.