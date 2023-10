Pesi, Fabbri: “Penso tanto alle Olimpiadi, quando mi alleno canto la Marsigliese”

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri parla delle Olimpiadi 2024 di Parigi: “Ci penso tanto, soprattutto questa settimana che ho iniziato a fare lavori duri: mentre ero lì che facevo fatica mi canticchiavo la Marsigliese per stimolarmi… E’ un bellissimo onore, come cittadino fiorentino sono veramente super orgoglioso, ne vado veramente fiero e mi fa capire che ho fatto qualcosa di importante quest’anno. Tutto ciò mi stimola in vista dell’anno prossimo quando ci saranno le Olimpiadi a fare meglio dell’argento conquistato all’ultimo Mondiale”.