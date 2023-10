Wta Pechino 2023, Gauff inarrestabile: in semifinale contro Swiatek, Rybakina batte Sabalenka

Semifinali che si prospettano di alto livello nel WTA 1000 di Pechino, ultima tappa di una certa rilevanza prima delle Finals di fine mese in programma a Cancun. Nella parte bassa del tabellone andrà infatti in scena un match imperdibile tra l’ex numero uno del mondo Iga Swiatek e la recente vincitrice degli US Open Coco Gauff. La polacca quest’oggi nei quarti ha dovuto lottare più di due ore e mezza per avere la meglio su una ritrovata Caroline Garcia con il punteggio di 6-7(8) 7-6(5) 6-1. La francese, che nel secondo set non è mai stata vicina a chiudere l’incontro, dato che la polacca si era ritrovata avnti anche di due break prima di essere rimontata, nel terzo parziale ha mollato riuscendo a conquistare un solo game.

Sono diventate 16 le vittorie consecutive di una Coco Gauff sempre più inarrestabile. La giovane campionessa a stelle e strisce nei quarti ha avuto vita abbastanza facile contro Maria Sakkari, imponendosi per 6-2 6-4. Una sconfitta pesante per la tennista ellenica, che deve definitivamente salutare le speranze di poter conquistarsi un posto tra le 8 di Cancun. Sakkari sarà quasi certamente la prima riserva in Messico.

Nella parte alta la prima a conquistare l’accesso in semifinale è stata Liudmila Samsonova. L’italorussa, che ad agosto era stata in grado di spingersi fino alla finale nel 1000 di Montreal, proverà a ripetersi domani dopo che quest’oggi ha avuto la meglio con un netto 6-3 6-2 in poco più di un’ora contro Jelena Ostapenko. Nel penultimo atto del torneo cinese sfiderà la kazaka Elena Rybakina che ha domato in due set la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio finale di 7-5 6-2. Primo set molto equilibrato dove a far la differenza è un infinito undicesimo gioco vinto proprio dalla kazaka che ha poi chiuso la prima frazione di gioco. Nel secondo set c’è equilibrio sino al 2-2 poi Rybakina cambia marcia e non c’è più niente da fare per la bielorussa.