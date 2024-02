Bologna-Fiorentina, Thiago Motta: “Abbiamo vinto giocando il nostro calcio”

“Oggi abbiamo vinto giocando il nostro tipo di gioco e rimanendo noi stessi dal primo all’ultimo minuto. Per me è una grandissima soddisfazione: noi giochiamo così bene proprio per vincere le partite. Oggi abbiamo avuto la giusta ricompensa per la nostra prestazione”. Sono le parole del tecnico del Bologna, Thiago Motta dopo la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina. “La vittoria di oggi rafforza le nostre idee di gioco e la forza di questo gruppo – ha detto l’allenatore rossoblù a Dazn – Orsolini? Lui sta bene come tutta la squadra del resto. Può migliorare su un aspetto in particolare, ma di questo ne parleremo in privato io e lui. La sua prestazione oggi è stata completa: oltre al gol è stato concentrato e ha dato una mano in difesa. Aebischer e Ferguson sono due ragazzi molto intelligenti che capiscono in che spazi inserirsi per mettere in difficoltà gli avversari. Loro riescono a capire subito quale posizione occupare per poi attaccare la profondità. In generale, oggi abbiamo fatto delle uscite da dietro fantastiche. Potevamo concludere meglio certe azioni, però penso che globalmente la prestazione sia stata buona”. Su Ravaglia, partito dal 1′: “La nostra fortuna è avere due portieri straordinari che si meritano entrambi di giocare. Skorupski non è l’unico responsabile dei recenti errori in costruzione dal basso e i ragazzi lo sanno. Anche Ravaglia si merita di giocare e oggi ho fatto affidamento su di lui. Entrambi i portieri accettano questa situazione di alternanza e rispettano le mie decisioni. Zirkzee? Sa essere cattivo davanti alla porta, oltre che giocare per la squadra. È un trascinatore e lavora sempre tanto”. Nessun commento per ora sulla corsa europea: “Manca tantissimo, adesso prepareremo la partita con la Lazio”.