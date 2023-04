Pesi, Campionati Europei di Yerevan: ecco 8 gli azzurri convocati

Sebastaino Corbu, direttore tecnico, ha convocato 8 azzurri in vista dei Campionati Europei di pesistica, in programma in Armenia, a Yerevan. 5 in campo maschile, 3 in campo femminile. Ecco la lista competa:

Sergio Massidda (61 kg), Mirko Zanni (73 kg), Oscar Reyes Martinez (81 kg), Antonino Pizzolato (89 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (96 kg), Giulia Imperio (49 kg), Lucrezia Magistris (59 kg) e Giulia Miserendino (71 kg).

Questo primo appuntamento della stagione internazionale sarà molto importante ai fini della Road to Paris 2024, essendo la seconda tappa del percorso di qualificazione olimpica dopo i Campionati Mondiali di Bogotà (Colombia) dello scorso dicembre.