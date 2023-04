Milano-Cortina 2026, il team Italia sarà vestito da EA7 Emporio Armani

La Fondazione Milano-Cortina 2026 e Giorgio Armani annunciano la firma di un accordo destinato a supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. EA7, la linea nata nel 2004 come declinazione sportiva di Emporio Armani, si conferma Official Outfitter di Italia Team: vestirà gli atleti della delegazione Olimpica e Paralimpica italiana dai prossimi Giochi estivi di Parigi 2024 fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Un messaggio chiaro, che rinnova e rafforza ulteriormente il connubio tra Giorgio Armani e lo sport italiano, nato in occasione dei Giochi di Londra 2012. EA7 Emporio Armani, in qualità di Formal Wear Partner della Fondazione Milano-Cortina 2026, si occuperà inoltre della creazione dell’abbigliamento formale dello staff. La partnership con la Fondazione nasce dalla passione con cui Giorgio Armani segue e sostiene da sempre l’universo delle discipline Olimpiche e Paralimpiche e i valori che esso racchiude, con l’idea che moda e sport possano contribuire a migliorare la vita delle persone. Il legame di Giorgio Armani con il mondo degli sport invernali è nato nel 2012, grazie alla collaborazione con le scuole di sci italiane e svizzere, proseguendo con il format-evento ‘Winter Tour’ e con la collaborazione con il CONI per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pechino 2022, e i Mondiali di sci 2023. Questo nuovo appuntamento conferma la presenza del brand alla più importante competizione internazionale, coinvolgendo i migliori atleti del mondo.

“Collaborare con la squadra Olimpica e Paralimpica in occasione di Milano-Cortina 2026 è un’occasione per me particolarmente significativa: unisce le mie passioni, moda e sport, nella cornice di Milano, riconosciuta metropoli internazionale di cui sono orgoglioso cittadino, che mi ha sostenuto e che ho sempre sostenuto. EA7 Emporio Armani è sinonimo di ricerca tecnica e stile: vestire nuovamente gli atleti mi permetterà di dimostrare sul campo l’unione di queste due componenti, nel corso di un evento così rilevante”, ha dichiarato Giorgio Armani.

Il Presidente di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha affermato: “Da anni, prima attraverso il CONI e Italia Team, ora anche tramite questa importante partnership con il comitato organizzatore dei Giochi, Giorgio Armani partecipa, con intensa passione, alla storia dello sport azzurro e alle sue vittorie. La sua presenza e amicizia testimoniano un impegno che va al di là delle competizioni e parla al mondo della nostra creatività, del nostro stile, delle nostre eccellenze, anche sportive, con voce straordinariamente autorevole. Per questo, l’associazione tra i Giochi e Armani ci rende particolarmente orgogliosi, oltre che fiduciosi sul successo della nostra bellissima avventura”.

“Persone, Pianeta, Sostenibilità, che sono valori importanti e condivisi, coniugati con una storia ricca di successi nello sport mondiale. È un onore accogliere un brand come Armani nella famiglia degli sponsor Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Abbinare l’immagine dei Giochi italiani ad Armani è per noi una notizia assai positiva, che ci permette di guardare sempre più avanti con maggiore consapevolezza e che conferma l’importanza centrale dei nostri partner nella costruzione di un nuovo modello di Giochi, promosso dal Comitato Internazionale Olimpico e da quello Paralimpico, più coinvolgente e sostenibile”, ha dichiarato Andrea Varnier, Amministratore Delegato di Milano-Cortina 2026.