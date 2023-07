Perugia, Santopadre conferma: “Siglato accordo per la cessione del club”

Il Perugia si appresta a cambiare proprietà e a confermarlo è lo stesso presidente Massimiliano Santopadre: “Abbiamo siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di AC Perugia Calcio Srl – ha sottolineato -. Per il perfezionamento dell’operazione, subordinato al completamento dell’operazione attualmente in corso e nel caso sia tutto in linea con quanto sin qui discusso tra le parti, è prevista la firma di un contratto preliminare di cessione quote da stipularsi indicativamente entro questo giovedì 13 luglio”. La squadra si sarebbe dovuta radunare domani in sede per iniziare a preparare la prossima stagione, ma l’appuntamento è slittato a lunedì 17 luglio ore 10, in attesa della firma del contratto.