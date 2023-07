Galà dello Sport al Circolo Antico Tiro a Volo

Il Circolo Antico Tiro a Volo ha ospitato il Galà dello Sport. In occasione della tredicesima edizione dell’ATV Tennis Open il prestigioso club ha organizzato la tradizionale serata dedicata ad istituzioni, celebrità, campioni di varie discipline e giocatrici impegnate nel torneo. Durante l’evento, presentato sul palco da Simona Rolandi, hanno ricevuto un premio alla carriera la fondista Manuela Di Centa, il taekwondoka Carlo Molfetta, la nuotatrice Giulia Ghiretti e lo schermidore Edoardo Giordan. Tra le tante istituzioni che hanno partecipato all’evento anche ​​Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ha fatto gli onori di casa Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo. “Il club organizza due eventi importanti, questo e la festa istituzionale. La serata dedicata al torneo di tennis è sicuramente più divertente”, ha detto il numero uno del circolo, che ha poi ringraziato le tantissime figure coinvolte nell’organizzazione della rassegna tennistica.

Le parole di Giuseppe Centro – “La serata di gala è da sempre dedicata alle atlete e allo sport in generale. In questi anni abbiamo sempre avuto la fortuna e l’onore di ospitare e premiare grandissimi ex campioni. Di Centa, Molfetta, Ghiretti e Giordan hanno dato ulteriore lustro a ciò che abbiamo realizzato”. Questa è la grande soddisfazione di Giuseppe Centro, consigliere allo sport del Circolo Antico Tiro a Volo e facente parte del comitato organizzatore. Erano complessivamente 550 gli ospiti presenti al Galà dello Sport, evento che lancia le fasi calde dell’ATV Tennis Open, torneo femminile ITF da $60.000 che si concluderà domenica 16 luglio: “La macchina organizzativa è partita alla grande, funziona tutto e questo mi fa sperare bene per questa edizione e per la crescita futura del torneo”.

Raffaella Reggi e Dynamo Camp – Tra i tanti ospiti del Galà dello Sport, l’Antico Tiro a Volo ha accolto anche Raffaella Reggi, ex numero 13 WTA e bronzo a Los Angeles 1984 (il tennis fu sport dimostrativo di quell’edizione dei Giochi Olimpici). La voce di Sky Sport ha partecipato in rappresentanza di Dynamo Camp, charity partner della 13ª edizione dell’ATV Tennis Open: “Quattro anni fa ho avuto l’occasione di conoscere Dynamo e sono stata catapultata in una realtà che non immaginavo – ha raccontato Reggi -. In un’oasi del WWF nella provincia di Pistoia si lavora per dare il diritto alla felicità ai ragazzi affetti da gravi patologie croniche. Per me è toccante ed è un onore poter rappresentare questa realtà in una bella serata come questo. Poi devo dire che per me è la prima volta all’Antico Tiro a Volo ed è un club fantastico”.

Premiati i campioni dello sport – Sul palco adibito per l’occasione, il Circolo Antico Tiro a Volo ha assegnato quattro premi alla carriera. Si arricchisce dunque l’elenco dei campioni olimpici onorati dal club, ai quali si aggiungono Manuela Di Centa e Carlo Molfetta. “Lo sport dà qualcosa di importante per la vita. Siamo noi con i nostri desideri, le nostre paura e la nostra capacità di affrontare la strada – ha detto Di Centa, campionessa ai Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 nella 15 km tecnica libera e nella 30 km tecnica classica -. Oggi avere nel cuore lo spirito di quando ero bambina è la fotografia per me. Lo sport ci fa allenare e lo fa anche per la vita”. Lo stesso entusiasmo per il premio alla carriera lo ha mostrato Carlo Molfetta, oro olimpico di taekwondo nella categoria +80 kg a Londra 2012: “Fu una notte movimentata quella prima della finale, non riuscii a dormire. Poi devo dire che mi sono comportato anche abbastanza bene. Nella carriera però non sono mancate le delusioni, ad Atene 2004 da favorito non riuscii a vincere e più avanti fui operato quattro volte alle ginocchia”. Nel corso della serata sono stati premiati anche la nuotatrice Giulia Ghiretti e lo schermidore Edoardo Giordan, eccellenze dello sport paralimpico italiano.