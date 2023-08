Pentathlon, Mondiali Bath 2023: Micheli, Sotero e Frezza in finale

Ottima giornata per il pentathlon moderno italiano con la campionessa del mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri), la campionessa europea Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) che hanno centrato l’accesso alla finale in programma domenica allo Sports Training Village (STV) dell’Università di Bath. Nella prima semifinale Alice Sotero ha chiuso con 1110 punti, assieme all’egiziana Salma Abdelmaksoud, alla vicecampionessa del mondo Michelle Gulyas e all’atleta di casa Jessica Varley. Nella seconda semifinale Elena Micheli ha chiuso davanti a tutte con 1130 punti, ottava Alessandra Frezza a 1123. Con tre atlete italiane in finale l’Italia può lottare per la medaglia a squadre. Domenica la finale femminile prenderà il via con la prova di equitazione alle 10.20 ora locale (11.20 in Italia). Seguiranno le prove di scherma (Bonus Round), nuoto e laser run.