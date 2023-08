Golf, Tour Championship 2023: super Morikawa, ora è in testa con Hovland

Super Collin Morikawa al Tour Championship ad Atlanta. Nell’ultimo atto dei play-off del PGA Tour, che incoronerà il vincitore della FedEx Cup l’americano con un totale di 125 (61 64, -16) colpi ha stabilito il nuovo record di punteggio del torneo dopo 36 buche, battendo quello di Tiger Woods del 2007. Ora Morikawa si trova in testa sul -16 ma a pari merito con il norvegese Viktor Hovland, che ha cominciato la gara con -8, punta l’ennesima impresa della sua stagione. Dietro di loro Scottie Scheffler. All’East Lake GC (par 70) sono in lizza per la vittoria della FedEx Cup anche Keegan Bradley, 4/o con 130 (-13) e Xander Schauffele e Jon Rahm, 5/i con 131 (-12). Mentre il nordirlandese Rory McIlroy, l’unico ad aver vinto per tre volte la FedEx Cup, di cui l’ultima nel 2022, è 7/o con 137 (-10).