Pentathlon moderno, World Cup 2024 Il Cairo: Micheli, Sotero e Frezza in semifinale

Primo scoglio superato e semifinale raggiunta per Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre) e Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), impegnate nella prima tappa della World Cup 2024 di pentathlon moderno, in programma a Il Cairo in Egitto. A fermarsi nella fase di qualificazioni è stata invece l’altra italiana in gara, Alice Rinaudo (Fiamme Oro). La due volte campionessa mondiale e vincitrice della World Cup 2023, Elena Micheli e Alessandra Frezza, oro mondiale a squadre nel 2023, sono state impegnate, in qualifica, nel Gruppo “A” e hanno chiuso, rispettivamente, in ottava e decima posizione (1065 punti per Micheli, 1054 per Frezza). Ottava posizione invece nel Gruppo “B” per Alice Sotero, vicecampionessa del mondo e campionessa europea, che ha collezionato 1072 punti. Niente da fare, come detto, per Alice Rinaudo, sedicesima a 1054 punti. Le tre azzurre qualificate affronteranno domani il Ranking Round di scherma e giovedì la semifinale con le prove di scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Domani è in programma inoltre l’inizio della gara maschile con le qualifiche che vedranno impegnati quattro atleti italiani: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Alessandro Colasanti (Carabinieri) e Roberto Micheli (Fiamme Oro).