F1 GP Arabia Saudita 2024, Verstappen: “L’anno scorso buona pista per noi, speriamo di ripeterci”

“Il team ha disputato un’ottima prima gara della stagione e non vedo l’ora che arrivi Jeddah, che è un vero e proprio circuito semi-stradale ad alta velocità, dove si vedrà un minor degrado delle gomme”. Parla così il campione del mondo Max Verstappen pochi giorni dopo il successo di Sakhir e in vista del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1. “L’anno scorso Jeddah è stata una buona pista per noi, quindi speriamo di poter fare qualcosa di simile e garantire una grande prestazione per il team. Farà anche un po’ più caldo rispetto al Bahrain, quindi sarà interessante vedere la differenza di prestazioni tra tutte le squadre, dato che il layout della pista è completamente diverso rispetto alla scorsa settimana”, ha dichiarato Verstappen.

Parla, tramite i canali ufficiali della Red Bull, anche il compagno di scuderia Sergio Perez: “C’è sempre molta azione in questa gara, l’anno scorso ho ottenuto una grande vittoria e mi piacerebbe ripeterla. Non vedo l’ora di andare a Jeddah questo fine settimana dopo l’ottimo risultato della squadra in Bahrain. Le cose non erano del tutto perfette nella prima gara e c’è molta evoluzione da fare con la vettura, ma abbiamo una buona base su cui lavorare da ora. L’anno scorso ho ottenuto una grande vittoria e mi piacerebbe ripeterla”.