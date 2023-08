Pentathlon Moderno, Mondiali Bath 2023: Malan conquista l’accesso in finale. Fuori Cicinelli

Giorgio Malan è in finale ai Mondiali di Pentathlon Moderno in corso di svolgimento a Bath. L’azzurro, impegnato nella semifinale B, ottiene il sesto posto con 1207 punti e riesce a conquistare l’accesso per l’atto conclusivo di domani. Obiettivo che non viene raggiunto invece da Matteo Cicinelli, il quale di poco non riesce ad entrare tra i 9 della Semifinale A. L’atleta dei Carabinieri è 11° con 1189 punti e questo è un risultato che rinvia anche il discorso delle carte olimpiche per Parigi 2024. Con Malan che ha già portato un pass alla nostra Nazione, l’Italia ha ancora la possibilità di conquistarne un secondo, ma dovrà provarci al Mondiale del prossimo anno.