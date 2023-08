F1 GP Olanda 2023: tre posizioni di penalità in griglia per Tsunoda, reprimenda per Sainz

Tre posizioni di penalità in griglia di partenza per Yuki Tsunoda per la gara del Gp di Olanda di F1. E’ questa la decisione degli steward, che hanno esaminato l’impeding da parte del pilota giapponese dell’AlphaTauri nei confronti di Lewis Hamilton nel corso delle qualifiche a Zandvoort, e per questo motivo hanno inflitto queste tre posizioni in griglia da scontare domenica. Tsunoda sarà pertanto costretto a partire dalla casella numero 17 della griglia di partenza, in nona fila, anziché in 14esima piazza.

Per la manovra potenzialmente pericolosa, invece, solo reprimenda per Carlos Sainz, mentre per Stroll e il suo impeding nessuna azione.