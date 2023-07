Pentathlon Moderno, azzurri in ritiro a Sestriere per preparare i Mondiali: i convocati

La Nazionale senior di pentathlon moderno è già al lavoro dopo i due ori conquistati ai recenti Giochi Europei di Cracovia. Dieci atleti sono infatti in raduno a Sestriere, in provincia di Torino, per preparare i Mondiali in programma a Bath, in Inghilterra, a fine agosto. La Nazionale alloggia presso l’Hotel Du Col e si concentrerà prevalentemente sulle prove atletiche, con focus sulla scherma grazie alla presenza di 17 sparring partners della Nazionale giovanile, e poi sull’equitazione.

Di seguito l’elenco degli atleti convocati: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Francesca Tognetti (Carabinieri), Aurora Tognetti (Carabinieri). Insieme a loro anche il brasiliano Danilo Fagundes e lo svizzero Alexandre Dallenbach, il direttore tecnico Andrea Valentini, i coordinatori Ivan Lo Giudice e Umberto Mazzini. A comporre lo staff tecnico, infine, Daniele Belluzzo, Nicola Benedetti, Maurizio Cito, Tullio De Santis, Giancarlo Duranti, Simone Florio, Andrea Giommoni, Giuseppe Giordano, Filippo Lombardo, Maria Elena Panetti, dai fisioterapisti Antonio Tartaglia, Fabrizio Iannone e Domenico Porreca e dallo psicologo Dario Fegatelli.