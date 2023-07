Inter, Dumfries: “Vogliamo vincere lo scudetto, questo è chiaro”

“Ho tanta voglia di iniziare questa mia terza stagione con l’Inter. Abbiamo degli obiettivi chiari, come vincere lo Scudetto, che nei miei primi due anni qui non sono riuscito a vincere. Non vedo l’ora di iniziare”. Così l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ai canali ufficiali del club: “L’anno scorso abbiamo fatto molto bene in Champions League, anche se non abbiamo vinto la coppa: quest’anno vogliamo tornare a vincere il campionato”.