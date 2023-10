Pentathlon: domenica via al Campionato Italiano di Laser Run

Il prossimo 22 ottobre, in Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti, andrà in scena il Campionato Italiano Open di Laser Run e del Trofeo Nazionale Promozionale di Laser Run Under 11 e Under 9. Per la prima volta, oltre 240 atleti si riverseranno per le strade di Rieti e l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune Chiara Mestichelli, dichiara: “È un onore poter ospitare nella nostra piazza principale un evento sportivo di così elevato livello con campioni di caratura internazionale Rieti è la città più atletica d’Italia, da sempre capitale dello sport. Siamo felici di poter ospitare uno sport tanto complesso e multidisciplinare come il pentathlon moderno che esprime e necessita di una capacità sportiva completa e coordinata, e di portarlo qui a Rieti per la prima volta. Attendiamo oltre 400 persone tra atleti e tecnici da tutta Italia, e siamo certi che sarà una nuova occasione per coniugare la vocazione sportiva di Rieti con quella culturale e turistica e far conoscere le bellezze del nostro territorio”. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alla competizione, che avrà inizio alle 8.30 con la gara della categoria Master. A seguire, sarà impegnata la categoria Under 19 e poi quella Junior, fino alla gara Senior, evento principale. Elena Micheli, vincitrice della finale di World Cup 2023 e due volte campionessa del mondo è al centro dell’attenzione, ma sono molti i nomi interessanti tra cui quello di Giorgio Malan, Alice Sotero e Alessandra Frezza.