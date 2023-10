Verso Sassuolo-Lazio, report da Formello: Immobile in gruppo. A parte Provedel

Riecco Ciro Immobile. La buona notizia, per Maurizio Sarri, è il ritorno dell’attaccante in gruppo che ha lavorato con la squadra e si giocherà il posto con Castellanos per guidare l’attacco contro il Sassuolo. L’argentino rimane avvantaggiato per partire titolare, Immobile deve recuperare la forma ed è probabile che il suo ritorno da titolare sarà contro il Feyenoord.

Ha lavorato in gruppo anche Mattia Zaccagni, che ha ormai risolto i problemi alla caviglia mentre a parte Provedel che si è allenato con il preparatore Nenci, senza partecipare alle prove tattiche e alla partitella a campo ridotto. Quella del portiere è una situazione da monitorare e, qualora non dovesse farcela, in campo andrebbe uno tra Sepe o Mandas. Tornato in gruppo anche Marusic, rientrato dalla Nazionale mentre l’unico assente è Vecino che si aggregherà al gruppo solamente domani dopo il lungo viaggio dall’Uruguay.