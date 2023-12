Pentathlon, Alice Sotero premiata al Coni come Atleta-Mamma

Alice Sotero è stata premiata al Coni com Atleta-Mamma, ricevendo una borsa di studio dedicata alle madri impegnate in vista di Parigi 2024. Insieme alla pentatleta, sono state premiate anche la schermitrice Arianna Errigo e l’atleta Alice Betto impegnata nel triathlon. La Sotero dichiara: “Sono onorata di essere qui con voi oggi. Mi è capitato proprio qualche giorno fa di leggere un articolo in cui dicevano che nel 2022 44mila donne hanno dovuto lasciare il lavoro, donne che denunciano le difficoltà di conciliare vita privata e professionale. È proprio leggendo questo articolo che mi sono sentita fortunata. Mia figlia Ginevra mi ha sempre seguito, all’inizio per l’allattamento adesso perché mi piace che respiri l’aria sana dello sport e perché averla con me mi rende molto tranquilla. Ho avuto il timore di essere una mamma assente per fare l’atleta, ma è anche grazie a questa borsa di studio che sfrutterò al massimo il tempo con lei, per riuscire a godermi la sua crescita. Spero che il mio percorso sia da stimolo per altre atlete che vorranno proseguire la carriera dopo la maternità, e mi piacerebbe poter essere loro di aiuto in caso di dubbi e incertezze”.