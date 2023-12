Slalom femminile Courchevel 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin e Vlhova fanno il vuoto, dentro Rossetti

Si è appena conclusa la prima manche dello slalom, quarto della stagione, di Courchevel, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Neve piuttosto lenta, molto friabile e umida, a causa anche della pioggia mista a neve scesa da metà manche in poi. Shiffrin e Vlhova sono di un’altra categoria e chiudono al primo e al secondo posto distanti soli 17 centesimi. 55.24 per l’americana e 55.41 per la slovacca. Liensberger prima delle ”altre”, terza a 1.06 dalla vetta. Dopo l’austriaca un altro piccolo buco di sei decimi con Moltzan e Truppe, quarta e quinta a 1.63 e 1.66. Per quanto riguarda i colori azzurri, qualche sbavatura per Marta Rossetti che però è dentro in 58.01 a 2.77 da Shiffrin. Inforca Lara Della Mea, che butta al vento un potenziale piazzamento nei primi 30. Lontanissima Sola, a 4.81 dalla testa e fuori anche Peterlini dopo un errore a metà discesa. In ottica seconda manche, in diretta dalle 20:45, occhi, per potenziali rimonte, su Nullmeyer, 13ª e scivolata all’ultima porta, e la solida Ljutic, 7ª e ultimamente costantemente in top 10.

1. Shiffrin 55.24

2. Vlhova 55.41

3. Liensberger 56.30

4. Moltzan 56.87

5. Truppe 56.90

6. Gallhuber 56.93

7. Ljutic 57.14

8. Holtmann 57.19

9. Hector 57.20

10. Aronsson Elfman 57.27

21. Rossetti 58.01

38. Mondinelli 58.96

DNF. Della Mea

DNF. Peterlini