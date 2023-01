Pelé, il corteo funebre passa davanti alla casa della mamma

Ha fatto il giro di tutta la città di Santos il feretro di Pelé, accompagnato da migliaia di tifosi con le bandiere del club in cui ha militato O Rei. Inevitabilmente, dunque, è passato anche davanti alla casa di donna Celeste, mamma del calciatore. Secondo i media locali, la donna – che ha compiuto da poco 100 anni – non sarebbe a conoscenza della morte di suo figlio a causa delle sue difficoltà cognitive. “Sta bene, ma è nel suo piccolo mondo” ha detto la figlia Maria Lucia.

Proprio pochi giorni prima della sua dipartita, Pelé aveva dedicato un post su Instagram alla mamma per il suo 100° compleanno: “Fin da piccolo mi ha insegnato il valore dell’amore e della pace. Ho più di cento motivi per essere grato di essere suo figlio. Grazie per ogni giorno al tuo fianco, mamma“.