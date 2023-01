Brasile, Neymar attaccato per l’assenza al funerale di Pelé: “Poteva fare pressioni come fa per le feste”

Non ha presenziato al funerale di Pelè colui che è considerato, l’erede spirituale di O’ Rei: O’ Ney. Neymar infatti non ha partecipato all’ultimo saluto della leggenda e ciò ha fatto molto scalpore, soprattutto in Brasile. Il presentatore TV José Luiz Datena durante il programma “Brasil Urgente” ha così parlato: “Se voleva venire, sarebbe venuto. Avrebbe anche potuto fare pressioni al PSG per venire. Ha fatto pressioni varie volte per venire a delle feste, poteva anche chiedere al PSG un permesso per dire addio a Pelè. Credo che Neymar, come calciatore brasiliano, fosse obbligato a venire a vedere la salma di Pelè. Era un qualcosa di importante per tutto il calcio brasiliano”.

Ugualmente, anche i tifosi del Santos, la sua ex squadra, non hanno compreso come Neymar sia potuto mancare. In sua rappresentanza, al funerale ci è andato il papà, che ha così riferito: “Mio figlio mi ha chiesto di essere qui con profonda tristezza. Spero di poter dare appoggio al posto suo alla famiglia, perchè sappiamo tutti come è triste perdere qualcuno. E noi non abbiamo perso solo uno sportivo, ma anche un cittadino, abbiamo perso la persona Pelè”.