Pegula-Yuan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Seul 2023

Jessica Pegula sfiderà Yue Yuan nella finale del Wta 250 di Seul 2023, torneo in programma sul cemento della capitale sudcoreana. Tutto lascia pensare ad un comodo successo della giocatrice statunitense, numero uno del seeding e quattro del mondo, che ha rispettato il pronostico della vigilia e si è spinta fino all’atto conclusivo del torneo piuttosto agevolmente. Guai però a dare per spacciata la talentuosa giocatrice cinese, a un passo dal ritorno in top 100, e determinata a mietere un’altra vittima di spicco dopo Marie Bouzkova, quarta testa di serie, sconfitta nei quarti di finale. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente Pegula, la quale ha anche vinto l’unico precedente (US Open 2022).

Pegula e Yuan scenderanno in campo oggi, domenica 15 ottobre, alle ore 08:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Pegula e Yuan garantendo ai propri lettori una news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.