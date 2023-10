Bellucci-Blanchet oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Challenger Malaga 2023

Mattia Bellucci affronterà Ugo Blanchet nella finale del Challenger di Malaga 2023. Continua il bel momento del giovane tennista azzurro, capace un mese fa di trionfare a Cassis e ora alla ricerca del suo quarto sigillo a livello challenger in meno di un anno. Striscia utile di risultati che arriva nel momento più opportuno per Bellucci, che in queste settimane si trovava a difendere punti pesanti derivanti proprio dai suoi primi due successi in carriera arrivati lo scorso anno in questo periodo. Nel corso del torneo Mattia ha perso un solo set finora e ha battuto due esperti veterani come Carballes-Baena e soprattutto Carreno-Busta, ex top-10 al ritorno in campo dopo diversi mesi di stop.

Bellucci e Blanchet scenderanno in campo oggi, domenica 15 ottobrea alle ore 10:30. Non è prevista una diretta televisiva, mentre sarà possibile seguire l’incontro su Challenger Tv, piattaforma streaming disponibile sul sito ufficiale ATP. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale garantendo ai propri lettori una cronaca al termine della partita.