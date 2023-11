Pegula-Sakkari stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Jessica Pegula affronta Maria Sakkari nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Cancun 2023. Match inutile ai fini del girone visto che la statunitense è già certa della qualificazione e del primo posto, mentre la greca è aritmeticamente eliminata. Tra la vittoria e la sconfitta però c’è una differenza significativa sia in termini di denaro che di punti. In caso di successo, ad esempio, Sakkari scavalcherebbe Muchova e chiuderebbe la stagione da numero 8. Pegula ha invece bisogno di un miracolo per scavalcare Rybakina in quarta posizione, ma approdare in semifinale con un bilancio di 3-0 non è lo stesso che farlo con uno di 2-1, sia a livello di fiducia che come segnale per le avversarie.

Pegula e Sakkari scenderanno in campo stasera, giovedì 2 novembre, non prima delle ore 23.00.