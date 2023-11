Lecce, Sticchi Damiani: “Mi confronto con arbitri, vigiliamo ma senza cercare alibi”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è tornato sul tema degli errori arbitrali o presunti tali con un lungo post sui social che segue la sconfitta in Coppa Italia per mano del Parma. A coloro che chiedono al patron del club salentino una dura presa di posizione per i torti subiti, la risposta di Sticchi Damiani è invece di grande stile ed eleganza. “Da un po’ di anni è possibile confrontarsi con i vertici arbitrali sugli episodi controversi, quello è il nostro canale – spiega – A volte le regole sono state applicate male o interpretate in modo sbagliato, ma abbiamo sempre parlato solo di regole. Spesso sono io in prima persona che mi confronto con gli arbitri, ma non parlo mai di uomini o di persone.”

Entrando nello specifico, Sticchi Damiani parla chiaramente dei casi della stagione: “Sono state pubblicamente riconosciute come sbagliate le espulsioni di Baschirotto con il Monza e Kabah con la Juventus. Tutti gli altri episodi controversi, inclusi quelli di ieri, sono stati giudicati corretti e mi è stato spiegato il perchè. Le spiegazioni a volte mi hanno convinto e altre volte meno, ma assicuro che la società vigila su queste situazioni che però allo stesso tempo non devono essere un alibi per i propri errori.”