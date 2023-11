Highlights e gol Torino-Frosinone 1-2 dts: sedicesimi Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 45

Il video con gli highlights e i gol di Torino-Frosinone 1-2 dts, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Bel primo tempo allo stadio Olimpico-Grande Torino: la stappa Ibrahimovic per i ciociari, pareggia Zima per i granata e nel secondo tempo meno occasioni e squadre più accorte in un finale molto intenso. Si va ai supplementari e lì la decide un super Reinier. Napoli agli ottavi per i gialloblu. Di seguito ecco le immagini salienti.

