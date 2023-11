Pattinaggio velocità, CdM pista lunga 2023/2024: Ghiotto secondo a Obihiro sui 5000 metri

Ottavo podio individuale in carriera nel circuito internazionale per Davide Ghiotto, che nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di pista lunga ha ottenuto un ottimo secondo posto sui 5000 metri. In quel di Obihiro, in Giappone, l’atleta vicentino ha persino sfiorato la vittoria, ma dopo aver condotto la gara per larghi tratti è stato scavalcato nel finale dall’olandese Patrick Roest. 6’12″90 il crono di Ghiotto, che dopo una prestazione più che positiva con il Team Pursuit si è tolto un’altra soddisfazione.

Sesta posizione invece per Michele Malfatti, sempre nei 5000 metri, in 6’19″70: per lui si tratta del miglior piazzamento individuale in una tappa del circuito internazionale. Infine, Davide Bosa ha chiuso 14° sui 500 metri di division A con il tempo di 35″36, mentre nelle gare di division Andrea Giovannini ha chiuso quarto e Daniele Di Stefano 7°. Tra le prime dieci anche Laura Lorenzato sui 3000 metri.