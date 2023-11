MotoGP GP Malesia 2023, Bagnaia: “Contento del weekend, in questa parte di stagione bisogna stare attenti”

“E’ stata una bella gara. Sono partito piuttosto bene, ma alla prima curva ho perso un po’ di tempo per un corpo a corpo con Martin. Non credo che avrei potuto vincere, ma da vicino magari le cose sarebbero potute cambiare perché ero più fresco rispetto ai primi due“. Queste le parole di Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo il terzo posto nel GP della Malesia 2023, diciottesima tappa del Mondiale di MotoGP. “Ieri ho avuto vibrazioni che mi hanno rallentato, mentre oggi ne avevo di più: è stato fondamentale risolvere il problema della Sprint. Negli ingressi in curva la moto si muoveva tanto, perciò ho cercato di essere il più tranquillo possibile. In questa parte di stagione bisogna stare molto attenti, ma non è semplice quando si spinge: non ci vuole nulla a commettere un errore” ha aggiunto Pecco.

Il pilota della Ducati ha poi parlato della lotta con Martin: “Fare determinate manovre in quei momenti è fondamentale, specialmente dal punto di vista mentale. Era molto importante non lasciar passare Jorge, anche se dopo un paio di giri andavo meglio. Era tanto che non riuscivo a batterlo. Nel complesso sono contento del weekend anche se ieri abbiamo perso qualcosa nella Sprint“. Infine, sulla vittoria del compagno di squadra Enea Bastianini: “Se la merita più di chiunque altro. Per lui è stato un anno difficile ma ha reagito molto bene ed è stato bravo“.