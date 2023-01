Pattinaggio artistico, Europei Espoo 2023: Lara Naki Gutmann tredicesima dopo il programma corto del singolo femminile

Seconda giornata dei Campionati Europei di pattinaggio artistico alla Metro Areena di Espoo in Finlandia e la sessione pomeridiana è stata dedicata al programma corto del singolo femminile. Una competizione molto aperta, data l’assenza delle pattinatrici russe, dominatrici della scena continentale e mondiale nelle ultime stagioni, nella quale si sono date battaglia atlete di 27 diverse nazionalità, che sono poi diventate 26 a causa del ritiro dell’atleta della Lituania. Competizione aperta sì, ma con una chiara favorita: la belga Loena Hendrickx, vice-campionessa mondiale nel 2022 e medaglia di bronzo alle ultime Finali di Grand Prix a Torino in dicembre.

Ma la pressione dei favoriti, si sa, può giocare brutti scherzi, proprio come è successo a Hendrickx, che eseguendo la sua combinazione di salti triplo lutz-triplo toeloop ha sporcato l’atterraggio del primo salto rendendo possibile soltanto un doppio toeloop sul secondo, seguito da un vistoso sbilanciamento con mani appoggiate sul ghiaccio. Un errore che le è sicuramente costato il primo posto provvisorio in classifica, andato invece alla georgiana Anastasija Gubanova, che ha ottenuto quasi due punti in meno di Hendrickx sulle componenti del programma, ma la cui esecuzione senza errori di tutti li elementi tecnici le è valso il miglior punteggio della serata, solo qualche centesimo al di sotto dei 70 punti.

Terzo posto un po’ a sorpresa per la sedicenne svizzera Kimmy Repond, che ha eseguito senza errori i tre salti tripli previsti più il doppio axel conquistando la seconda votazione per gli elementi tecnici della serata dietro a Gubanova, posizionandosi sul gradino più basso del podio a soli quattro punti da Hendrickx.

Tredicesimo posto per l’unica pattinatrice italiana impegnata nella competizione, la trentina Lara Naki Gutmann, che ha pagato uno step out sul doppio axel e un’altra sbavatura sulla combinazione, eseguita con il doppio toeloop invece che triplo come previsto. Tuttavia una valutazione piuttosto positiva da parte dei giudici sulle componenti del programma l’hanno mantenuta a meno di tre punti dal quel decimo posto che potrebbe voler dire la possibilità di portare due pattinatrici italiane agli Europei del prossimo anno.

La competizione si concluderà sabato pomeriggio, quando a partire dalle ore 13 locali (le 12 in Italia) le migliori 24 pattinatrici del programma corto torneranno in pista per presentare il loro programma lungo. I risultati completi:

1 Anastasiia GUBANOVA GEO 69,81

2 Loena HENDRICKX BEL 67,85

3 Kimmy REPOND SUI 63,83

4 Olga MIKUTINA AUT 62,78

5 Ekaterina KURAKOVA POL 61,81

6 Nina PINZARRONE BEL 61,35

7 Niina PETROKINA EST 61,05

8 Janna JYRKINEN FIN 60,77

9 Livia KAISER SUI 60,25

10 Lindsay van ZUNDERT NED 58,13

11 Julia SAUTER ROU 56,58

12 Josefin TALJEGARD SWE 55,53

13 Lara Naki GUTMANN ITA 55,39

14 Sofja STEPCENKO LAT 55,32

15 Eva-Lotta KIIBUS EST 55,26

16 Nicole SCHOTT GER 54,33

17 Alexandra FEIGIN BUL 54,31

18 Marilena KITROMILIS CYP 53,71

19 Dasa GRM SLO 52,47

20 Natasha McKAY GBR 51,94

21 Mia Caroline RISA GOMEZ NOR 49,14

22 Anastasia GOZHVA UKR 46,78

23 Julia LANG HUN 46,33

24 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 45,64

Non qualificate per la finale:

25 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 43,94

26 Lea SERNA FRA 43,93

27 Antonina DUBININA SRB 42,51

28 Anastasia GRACHEVA MDA 39,08

29 Alexandra MINTSIDOU GRE 33,86

WD Meda VARIAKOJYTE LTU