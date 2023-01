Pattinaggio artistico, Europei Espoo 2023: Guignard/Fabbri in testa dopo il corto nella danza ritmica

Dopo la grande giornata di giovedì e le due medaglie italiane nelle coppie d’artistico proseguono a Espoo in Finlandia i Campionati Europei di pattinaggio artistico. Venerdì pomeriggio è iniziata la gara di danza su ghiaccio con la prova di danza ritmica che ha confermato i pronostici della vigilia con un testa a testa tra la coppia italiana composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri e i loro rivali britannici Lilah Fear/Lewis Gibson.

Le due coppie occupano i primi due posti della classifica provvisoria con appena un punto e mezzo a separarle e distanziate di quasi sette punti da tutto il gruppo degli inseguitori. Sono stati Guignard/Fabbri a prevalere in questo segmento di gara, confermando la superiorità che aveva permesso loro di conquistare la medaglia di bronzo alle Finali di Grand Prix di Torino il mese scorso proprio ai danni del duo inglese.

Entrambe le coppie si sono fermate a poco più di un punto dal loro record stagionale, con i giudici che hanno preferito Guignard/Fabbri principalmente sulle componenti del programma, mentre dal punto di vista tecnico ha fatto la differenza in favore dei due italiani la sequenza di passi “midline”, considerata dai giudici di livello tre al contrario di quella degli inglesi che è stata valutata di livello due.

Al terzo posto provvisorio si è piazzata la coppia finlandese Juulia Turkkila/Matthias Versilius, alla testa di un gruppetto di quattro inseguitori tutti racchiusi in meno di un punto che si daranno battaglia nella danza libera di sabato sera per conquistare la medaglia di bronzo.

Buono anche l’undicesimo posto della seconda coppia italiana in gara, i vicecampioni nazionali Victoria Manni/Carlo Roethlisberger, ormai da tempo sulla scena internazionale e che da questa stagione competono sotto la bandiera italiana dopo aver rappresentato la Svizzera fino al 2020.

I risultati completi:

1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 85,53

2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 84,12

3 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 77,56

4 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 77,33

5 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 76,91

6 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 76,49

7 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 72,55

8 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 68,55

9 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 67,90

10 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 65,04

11 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 64,23

12 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 61,72

13 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 61,00

14 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 59,36

15 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 59,18

16 Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 55,06

17 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 54,55

18 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 53,46

19 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 51,55

20 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 51,41

Non qualificati per la danza libera

21 Arianna SASSI / Luca MORINI SUI 49,91

22 Maria BJORKLI / James KOSZUTA NOR 47,71

23 Viktoriia AZROIAN / Artur GRUZDEV ARM 40,89