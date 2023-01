NBA, Schroder ammanettato per aver rubato un’auto: ma il tedesco è vittima di un malinteso

Il cestista del Los Angeles Lakers, Dennis Schroder, è stato protagonista di una disavventura che, per sua fortuna, si è conclusa con un lieto fino. Il giocatore tedesco ha rivelato di essere finito in manette dopo essere stato fermato da agenti della polizia armati, convinti che stesse viaggiando su un Mercedes Sprinter rubato: “Abbiamo visto i lampeggianti e ci hanno intimato di accostare in una stazione di servizio. Io avevo applicato i Normatec e, quando sono uscito con le mani in alto, me le hanno fatte abbassare e mi hanno ammanettato”.

Schroder ha spiegato di essersi sentito trattato come un criminale, ma poi il tutto si è risolto per il verso giusto poiché si trattava soltanto di un malinteso: “C’erano almeno dalle 20 alle 30 macchine, gli agenti erano equipaggiati con pistole e mitragliette. Mi sono sentito come se fossi un criminale. E’ stato pazzesco. Non ho mai visto niente del genere prima d’ora. Sul furgone erano montate le targhe della mia vecchia Cadillac, che ho venduto lo scorso anno”. Chiarito l’equivoco, lui e l’amico sono tornati a casa sani e salvi.