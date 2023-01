Probabili formazioni Cremonese-Inter: ventesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Inter, match della ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 28 gennaio nella cornice dello stadio Zini. Obiettivi diversi per le due formazioni: Inzaghi insegue il Napoli, Ballardini i punti salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà l’esito di questa sfida? Scopriamolo insieme. Lotta salvezza e corsa Scudetto si incrociano nella prima giornata di ritorno. Chi sorriderà alla fine? Non resta che aspettare. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti costanti sulle scelte probabili di formazione di Ballardini e Inzaghi.

CREMONESE – Felix Afena Gyan reclama spazio, ma Dessers e Okereke sono favoriti. Castagnetti pronto in cabina di regia con Benassi (Pickel squalificato) e Meitè ai suoi lati.

INTER – Da valutare Brozovic, mentre Lukaku cerca una chance dal 1′ per far rifiatare uno tra Dzeko e Lautaro. Dimarco e Dumfries sulle fasce. Squalificati Barella e Skriniar.

Le probabili formazioni di Cremonese-Inter

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Dessers.

Ballottaggi: Okereke 55% – Felix Afena Gyan 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Pickel

Inter (3-5-2): Onana; Acerbi, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: De Vrij 55% – Darmian 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Skriniar, Barella