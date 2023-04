Passaro-Paire oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Francesco Passaro e Benoit Paire, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Reduce dalla semifinale nel Challenger di Madrid e dalle vittorie a livello Atp prima a Marrakech contro Karatsev e poi a Barcellona contro Verdasco, il giovane azzurro mette nel mirino il main draw del 1000 spagnolo. Al primo turno se la vedrà contro l’esperto Paire, che ha sfiorato la qualificazione sia a Monte-Carlo che a Barcellona e ci riprova a Madrid. Secondo i bookmakers sarà Passaro a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare Paire. Tra i due non ci sono precedenti. I due giocatori scenderanno in campo oggi, lunedì 24 aprile, come terzo match dalle ore 10:00 sul Manolo Santana Stadium (al termine di Cazaux-Martinez). Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.