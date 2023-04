Vavassori-Virtanen oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Andrea Vavassori e Otto Virtanen, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Sorteggio molto positivo per l’azzurro, reduce dai quarti a Oeiras e Marrakech e favorito contro il finlandese Virtanen. Se Andrea sta infatti vivendo un buon momento di forma e il suo gioco si sposa bene con la superficie, non si può dire lo stesso di Virtanen. Quest’ultimo ha perso entrambi i match disputati sulla terra rossa e a livello Atp fatica molto di più rispetto ai Challenger, dove invece è stato a tratti dominanti. Tra i due non c’è alcun precedente. I due giocatori scenderanno in campo oggi, lunedì 24 aprile, come quarto match dalle ore 10:00 sul Court 5 (al termine di Van Assche-Meligeni Alves). Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.