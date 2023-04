Brancaccio-Karatsev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Raul Brancaccio e Aslan Karatsev, valevole per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Non sta vivendo un periodo particolarmente positivo l’azzurro, che dopo l’ottimo inizio di stagione con due finali Challenger sta faticando a trovare continuità. Il suo avversario, invece, dopo quattro ko di fila si è riscattato a Monaco, dove ha vinto tre match e si è arreso solo al futuro finalista Van de Zandschulp. Secondo i bookmakers sarà Karatsev a partire favorito; tra i due non ci sono precedenti. I due giocatori scenderanno in campo oggi, lunedì 24 aprile, come quarto match dalle ore 10:00 sullo Stadium 3 (al termine di Struff-Nardi). Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.