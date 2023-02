Passaro-M.Ymer in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Francesco Passaro affronterà Mikael Ymer nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il giovane azzurro non sta vivendo un buon inizio di stagione sul veloce, superficie sulla quale deve ancora crescere tanto. Inoltre avere la top-100 ormai da diversi mesi a portata di mano ma ancora mai raggiunta sta probabilmente rappresentando uno scoglio a livello mentale piuttosto pesante. Qui a Dubai è venuta in aiuto la sorte, che gli ha permesso di entrare in tabellone come lucky loser e con un match ovviamente difficile e in cui parte sfavorito, ma nel quale potrebbe scendere in campo magari con la testa più leggera.

Passaro e M.Ymer scenderanno in campo durante la giornata di martedì 28 febbraio. Non è ancora stato comunicato l’ordine di gioco dagli organizzatori. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata del torneo.