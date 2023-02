Arnaldi-Medvedev in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Matteo Arnaldi affronterà Daniil Medvedev nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Dopo la bella vittoria nel challenger di Tenerife, che lo ha avvicinato di prepotenza alla top-100, l’azzurro classe ’01 ha dovuto fare i conti con un brutto virus influenzale nel corso di questa trasferta di tre settimane in Medio Oriente tra Bahrain, Qatar e ora Emirati Arabi. Sono infatti arrivate sconfitte pesanti, in particolare nell’ultimo turno di qualificazioni qui a Dubai contro Machac. Un solo game raccolto testimonia di un Arnaldi ben lontano da una buona condizione. La sorte gli ha regalato un posto da lucky loser, ma non lo ha certo aiutato nella scelta dell’avversario, dato che dovrà vedersela contro l’ex numero uno al mondo Medvedev, reduce da due trionfi consecutivi tra Rotterdam e Doha.

Arnaldi e Medvedev scenderanno in campo durante la giornata di martedì 28 febbraio. Non è ancora stato comunicato l’ordine di gioco dagli organizzatori. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata del torneo.