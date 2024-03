Parigi 2024, il vicepresidente Cio: “Non più di 40 atleti russi ai Giochi”

Secondo quanto riportato da ‘Daily Telegraph’, il vicepresidente della Cio John Coates avrebbe fatto un sommario conteggio degli atleti russi presenti ai Giochi di Parigi: “Quanti atleti russi saranno presenti alle Olimpiadi di Parigi quest’estate? Forse non saranno più di 40. Non ci saranno atleti negli sport di squadra perché non possono competere come squadra russa. Non ci saranno nemmeno tutti quelli che si allenano nei club militari. E, probabilmente, alcuni atleti potrebbero decidere di non di non partecipare, visto che non gareggerebbero come Russia”.